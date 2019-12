Relatório PISA: piores resultados em área "onde curiosamente não há exames"

Lobo Xavier discorda com Pacheco Pereira e acredita que, no relatório PISA, não existe algum indicador que impute alguma coisa à troika. O comentador afirma, no entanto, que o que é preocupante é os indicadores relacionados com o bem-estar dos alunos.

Lobo Xavier destaca também que o relatório evidencia que o ponto mais fracos dos estudantes portugueses foi as ciências, “curiosamente onde não há exames”. O comentador afirma ainda que o relatório mostra que três quartos dos alunos dizem que estudam melhor quando a nota conta para as suas médias.

