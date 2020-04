Renovação do Estado de Emergência: “Nada muda no essencial”

Ricardo Monteiro explica que as medidas incluídas na renovação do Estado de Emergência não vão alterar nada na vida dos portugueses que se encontram confinados nas habitações. O comentador da TVI estranha a permissão de Marcelo Rebelo de Sousa às comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio.

