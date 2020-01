Rui Pinto: "Acho que a juíza vai acusá-lo de todos os 147 crimes que o Ministério Público propõe"

Miguel Sousa Tavares comentou, no seu espaço habitual às segundas-feiras, no Jornal das 8 da TVI, a alteração da qualificação jurídica no caso do hacker Rui Pinto. A juíza de instrução criminal manteve todos os crimes, tendo alterado 68 de acesso ilegítimo para acesso indevido aos sistemas informáticos.

Na visão do comentador, esta alteração não significa uma decisão mais favorável para Rui Pinto na sexta-feira.

Explicou ainda que aquilo que lhe causa mais "perplexidade" neste processo é o facto de o hacker estar em prisão preventiva há 10 meses e, se for condenado pelo crime de tentativa de extorsão, a pena pode ser de apenas dois anos e meio.

