"Sistema escolar falha na integração, condução e na formação dos alunos mais vulneráveis”

Fernando Rosas apresenta os casos da Dinamarca, Finlândia e Suécia, onde o fim da retenção obrigatória melhorou o sistema escolar, para justificar a opção do Governo em terminar com os chumbos no ensino básico. O bloquista explica ainda que está demonstrado que quem chumba mais são os alunos mais vulneráveis do ponto de vista social.

