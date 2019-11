“Tenho muitas dúvidas que os 750 euros em 2023 sejam cumpridos”

José Pacheco Pereira admitiu que concorda com aumento do salário mínimo nacional. O comentador da TVI explicitou ainda que o “que se está a pagar é trabalho, é esforço”. No entanto, Pacheco Pereira revelou alguma reticência quanto à promessa de António Costa, durante as cerimónias de tomada de posse como Primeiro-Ministro, em que garantiu um salário mínimo de 750 euros em 2023.

