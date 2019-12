“Ter contas certas é vital para o presente e futuro de Portugal”

Jorge Coelho elogiou o Orçamento do Estado apresentado pelo Governo. O comentador da TVI explicou que este é um documento de continuidade acima de tudo. O ex-ministro destacou que a questão do pagamento da dívida é importantíssima e relembrou que, ao fim de quatro anos, a nossa sustentabilidade económico-financeira é uma realidade. Jorge Coelho enalteceu ainda que as medidas apresentadas sobre as questões do interior são um primeiro passo muito significativo.

Sobre "Circulatura do quadrado"