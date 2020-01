"Trump arrisca-se a gerar uma escalada de violência"

Pedro Silva Pereira explica que o assassinato de Soleimani pode perturbar o clima de estabilidade global. O comentador diz mesmo que a decisão do presidente norte-americano pode gerar uma escalada de violência a nível global e descentralizada. Silva Pereira realça ainda que aparentemente esta foi uma ação desprovida de qualquer justificação e da qual vai sair resolução para nenhum dos problemas dos Estados Unidos.

