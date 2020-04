"Um juiz que chama 'cabrão' ao presidente do Conselho de Arbitragem não dá garantias de isenção"

O juiz Paulo Registo pediu escusa do processo de Rui Pinto.

Miguel Sousa Tavares considerou, no Jornal das 8 da TVI, esta segunda-feira, que "o problema não é Paulo Registo ser adepto fervoroso do Benfica e fazer-se fotografar no Estádio da Luz com cachecol porque isso é inteiramente legítimo". Para o editor e comentador da TVI, "o problema é os termos em que ele mostra a sua adesão clubística".

