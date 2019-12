"Um país quando tem problemas internos, resolve-os dentro de casa antes de apanhar o avião para Bruxelas" 

Paulo Portas, no seu espaço de comentário "Global", no Jornal das 8 da TV, comentou as supostas divergências entre António Costa e Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo.

Para o comentador aquilo que aconteceu "é sério e vai ter consequências".

Disse ainda que os líderes europeus se devem ter sentido desconfortáveis: "um país quando tem problemas internos para resolver, resolve-os dentro de casa antes de apanhar o avião para Bruxelas".

