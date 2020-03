Viciação de sorteios: "A confirmar-se, é uma nódoa negra na justiça em Portugal"

Jorge Coelho esteve na Circulatura do Quadrado para debater as mais recentes polémicas relacionadas com a justiça.

O político citou o Presidente da República: "A ser verdade, isto é algo de uma gravidade absolutamente anormal no funcionamento da justiça em Portugal ou em qualquer parte do mundo".

Jorge Coelho quer acreditar “que isto não se vai confirmar", mas que “a confirmar-se, é uma nódoa negra na justiça em Portugal”

Sobre "Circulatura do quadrado"