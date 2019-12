Este domingo no seu espaço de comentário semanal "Global", Paulo Portas analisou as sondagens relativamente às eleições no Reino unido, o ataque à ponte de Londres, as declarações de Emmanuel Macron na cimeira da nato e o “casamento disfuncional” com Angela Merkel, fez uma analise à população de Hong Kong e ainda recomentou o novo filme de Martin Scorsese.

Sobre "Global"