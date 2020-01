“A classe média anda meio ano a trabalhar para o Estado, tal é a carga fiscal”

O presidente do PSD, Rui Rio, foi o primeiro a questionar o Primeiro-Ministro no debate sobre o Orçamento do Estado para 2020. O líder do maior partido da oposição criticou o Governo pelo sucessivo “aumento da carga fiscal”, apesar de o executivo criticar o "enorme" aumento da carga fiscal promovido pela Troika.

