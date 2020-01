A polémica que marca o ato eleitoral interno no PSD

Para além dos resultados, que se aguardam com expetativa, as eleições podem vir ainda a dar muito que falar. O PSD Madeira não aceita os novos regulamentos de pagamento de quotas, que reduzem o número de militantes eleitores. Rui Rio defende que as regras devem ser as mesmas para todo o país e que, na Madeira, dos 2500 militantes, apenas uma centena está em condições de votar.

Sobre "Jornal das 8"