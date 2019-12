A prenda que Costa deu a Marcelo nos cumprimentos de Natal

Na tradicional sessão de cumprimentos de Natal entre Governo e Presidente, nota para a boa disposição. Foi com a oferta de um cachecol da Seleção Nacional que o primeiro-ministro deu as boas festas ao Presidente da República. António Costa enalteceu a saudável convivência com Marcelo Rebelo de Sousa e o desejo que assim se mantenha. Já o Presidente da República ressalvou a importância da estabilidade dentro e fora de portas. E, ao cumprimentar Mário Centeno desejou boas festas ao Governo português e ao Eurogrupo, numa alusão à polémica sobre o orçamento da zona euro.

