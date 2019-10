A última homenagem a Freitas do Amaral

Fundador do CDS, considerado um dos pais da democracia portuguesa, europeísta e centrista convicto, Freitas do Amaral oscilou entre a direita e a esquerda, o que lhe custou a vida política. O último adeus foi presidido por Marcelo Rebelo de Sousa, com direito a honras militares.

