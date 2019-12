A visita de Marcelo às zonas afetadas pelas cheias do Baixo Mondego

É o alerta do Presidente da República diante de mais um aparente falhanço do Estado. O se passou na região do Baixo Mondego não pode cair no esquecimento, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo sugere mesmo que fique por escrito tudo o que aconteceu. Durante a tarde o Chefe de Estado fez um périplo pelas várias zonas afetadas do distrito de Coimbra e ouviu as pessoas que ali vivem.

Sobre "Jornal das 8"