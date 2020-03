Aeroporto Montijo: autarcas do Seixal e Moita disseram a António Costa que estão contra

António Costa fez uma reunião com seis autarcas para chegarem a um entendimento sobre o Aeroporto do Montijo, incluindo as que se opoem frontalmente ao projeto.

Os presidentes das Câmaras do Seixal e Moita voltaram a dizer que estão contra a construção nesta localização.

O Primeiro-ministro repetiu que não considera "legítimo" que autarquias limitem um projeto de interesse nacional, apesar de ser o que está na lei.

