Assunção Cristas garantiu, sobre o despacho da identidade de género, que este "é desajustado e gera confusões e nós rejeitamos em absoluto" este documento, porque as crianças merecem um percurso escolar "com tranquilidade". Para além disto, considerou que o objetivo do CDS é afastar-se da esquerda "com uma unidade de pensamento".