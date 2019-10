Ana Catarina Mendes vai ser a nova líder parlamentar do PS

As mudanças nos partidos continuam depois das eleições, incluindo naquele que venceu o escrutínio. Ana Catarina Mendes será a nova líder parlamentar do PS. É substituída no cargo de secretária-geral adjunta por José Luís Carneiro, até agora secretário de Estado das Comunidades. No próximo Governo, esperam-se poucas saídas e poucas caras novas.

Sobre "Jornal da Uma"