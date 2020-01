André Ventura diz que ministra da Saúde desvaloriza agressões a médicos

Sobre os contínuos episódios de violência de utentes contra profissionais de saúde, o deputado único do Chega questionou se aulas de krav maga será realmente a solução certa.

“Temos médicos agredidos praticamente todas as semanas, a senhora ministra desvaloriza um bocado, diz que são agressões verbais. Médicos agredidos, enfermeiros agredidos. O que é que o Governo vai fazer sobre isso? Vai fechar os olhos ou vai investir na segurança deste profissionais? Dar aulas de krav maga não é, certamente, solução para um problema tão grave como o país enfrenta aqui”, disse André Ventura.

Sobre "Notícias"

Ao longo de todo o dia, vamos contar com equipas que atualizam a informação nacional e internacional, em permanência. Porque todos os horários são importantes para os factos que marcam a atualidade, a informação chega a todas as horas...



Na TVI24, há notícias AGORA. Com reportagem, comentário, opinião, debate, espaço para rubricas diversas.



Aqui, as notícias estão sempre em primeiro plano - assumimos o nosso lema: «Notícias em tempo real». Privilegiamos o direto, o «Está a acontecer agora». Procuramos anteciparmo-nos, para sermos os primeiros a chegar à notícia. A «notícia em primeira mão».



Através do seu site - tvi24.pt - a TVI24 torna-se o principal e mais importante ecrã multimédia de todo o país.



E, aqui, a notícia chega com rosto. A todas as horas, ao longo do dia.