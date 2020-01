André Ventura: "Sabem o que é que eu faria? Demitia-me"

O deputado único do partido Chega, André Ventura, sugeriu, no debate do Orçamento do Estado para 2020, a demissão do ministro das Finanças, Mário Centeno, na sequência do aumento da carga fiscal.

Deus me livre um dia ter de ser responsável por um aumento terrível da carga fiscal sobre os portugueses. Sabem o que é que eu faria? Demitia-me. Eu acho que é um bom conselho a ter em conta", disse André Ventura.

