"António Costa andou de porta em porta como um vendedor de gerimbimbys"

Gente Que Não Sabe Estar fez o resumo do dia de António Costa, primeiro-ministro indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa.

António Costa andou a visitar as sedes de todos os partidos à esquerda do PS, revelando ter sede de sedes, e ouviu as condições para obter o apoio a um governo socialista.

