António Costa não descarta a possibilidade de aplicar medidas de austeridade

Em entrevista ao Expresso, o primeiro-ministro não excluí que venham a ser aplicadas medidas de austeridade em Portugal, após o impacto económico do surto de Covid-19.

Quanto às medidas em análise para entrar em vigor na próxima fase, elas deverão ganhar forma concreta a partir de uma reunião com especialistas, no final do mês.

