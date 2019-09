O primeiro-ministro falou com o antigo dirigente do Bloco de Esquerda, Daniel Oliveira, no podcast "Perguntar Não Ofende", onde foi muito crítico à atuação do partido de Catarina Martins.

António Costa está no arquipélago dos Açores, onde se recusou a comentar as suas próprias afirmações sobre os bloquistas, que têm sido um dos parceiros da Gerigonça.

O primeiro-ministro afirmou mesmo que o acordo parlamentar foi "uma solução construída apesar do Bloco de Esquerda".