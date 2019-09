O deputado do Partido Trabalhista Português defendeu um aumento das reformas e a criação de um complemento para ex-combatentes do Ultramar, no valor de 300 euros.

O cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira quer ainda a redução da idade da reforma para os 65 anos, além de um passe gratuito para todas as regiões do país.

O PTP concorre a 22 círculos eleitorais.