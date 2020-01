As reações dos partidos à mensagem do Presidente

Na reação às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, os partidos identificam-se com as prioridades apontadas pelo presidente e com a necessidade de combater a pobreza e as desigualdades. Mas, numa altura em que se aproxima a votação do Orçamento do Estado, Bloco de Esquerda, PCP e PAN sublinham as palavras que lembram ao Governo que não tem maioria absoluta.

