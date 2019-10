Assunção Cristas esperou quase uma hora para poder votar

Assunção Cristas votou esta manhã na Escola Secundária de Miraflores, em Oeiras, mas teve de esperar quase uma hora para o fazer.

A líder centrista confessou que nunca esperou tanto tempo para poder exercer o direito ao voto.

"Acho que nunca esperei tanto tempo, foram 50 minutos para poder votar, e o problema é que existiam algumas pessoas a desesperarem (...) aquilo que eu peço a todos é que vão com tempo votar, porque vi pessoas a desistirem, e que com tranquilidade possam exercer o seu direito de voto".

Disse ainda que este domingo é um dia importante e lembrou que "cada voto conta, cada voto é decisivo".

Relativamente à abstenção, a presidente do CDS-PP espera que esta possa baixar "significativamente".

"Eu vi aqui muita gente, é bom sinal (...) mas o importante é que nninguém desista e que podem votar até às sete da tarde, com tranquilidade e com tempo".

