Questionada sobre críticas de Mário Centeno às propostas da oposição, a líder dos democratas-cristãos disse não compreender, alegando que as propostas do seu partido "baseiam-se no Programa de Estabilidade apresentado e validado em Bruxelas".

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, prometeu baixar os impostos para todos os portugueses e abater a dívida no caso de existir excedente orçamental. A antiga ministra da Agricultura aproveitou para acusar o PS de querer "melhorar o rendimento apenas para alguns".

A presidente do CDS-PP falava aos jornalistas à margem de um almoço com produtores agropecuários do Alentejo, em Évora, a propósito do cenário macroeconómico e impacto financeiro das propostas constantes no programa eleitoral dos socialistas.