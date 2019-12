BE avança com pacote legislativo para travar comissões "abusivas"

O BE quer que todos os cidadãos tenham acesso a uma conta bancária básica e universal com serviços acessíveis e o fim da cobrança de comissões em plataformas como o MB Way.

São duas propostas de um pacote legislativo para responder ao aumento das comissões bancárias que nas contas do partido representam uma cobrança diária superior a oito milhões de euros.

