BE e PCP exigem ao ministro a lista de escolas com amianto

Os dois partidos apresentaram, nesta quinta-feira, requerimentos na Assembleia da República para que o Governo responda a esta questão. No mesmo dia, a associação ambientalista Zero, o Movimento Escolas Sem Amianto e a Fenprof lançaram uma petição pública a exigir a remoção urgente do amianto nos estabelecimentos de ensino.

