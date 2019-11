BE espera aprovação de proposta sobre a eutanásia no Parlamento

A eutanásia volta a estar em debate no Parlamento e Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, diz que está confiante que a proposta seja aprovada. Já do lado do PSD, Rui Rio, afirma que apenas falará do tema quando a matéria for agendada.