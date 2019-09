A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, visitou, esta manhã, o Bairro dos Loios, em Marvila. A ação de campanha contou com a participação de Mariana Mortágua, cabeça de lista do BE pelo distrito de Lisboa.

Nas declarações aos jornalistas, Catarina Martins defendeu um maior investimento na habitação social, mas também um mercado de arrendamento mais justo para que todas as famílias possam tem acesso a uma casa.