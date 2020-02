BE vai votar contra escolhas do PS para o Tribunal Constitucional

O Bloco de Esquerda vai votar contra as escolhas do PS para o Tribunal Constitucional. Os socialistas propõem Vitalino Canas e o juiz António Clemente Lima para preencher as duas vagas em aberto. Ao contrário do que aconteceu há quatro anos, o PS deixou o Bloco de Esquerda de fora do processo de escolha dos novos juízes do Tribunal Constitucional.

