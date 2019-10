Brexit: “É altura de o parlamento britânico fazer a sua parte e aprovar o acordo”

António Costa falou aos jornalistas depois do Conselho Europeu, que aprovou o acordo do Reino Unido com a União Europeia para o Brexit. O Primeiro-ministro apelou a que o parlamento britânico aprovasse o acordo alcançado esta quinta-feira. Recorde-se que o parlamento do Reino Unido já chumbou três acordos anteriores.

