Catarina Martins diz que não basta um aperto de mão com António Costa e que um acordo à Esquerda terá de ficar por escrito, em nome da transparência. Em entrevista à TVI, no programa "Tenho Uma Pergunta Para Si" desta quinta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda não quis clarificar as linhas vermelhas, que poderão impedir um acordo com o PS e insiste que o futuro Governo vai ser definido pela força dos votos de cada partido.