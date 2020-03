Catarina Martins diz que novo aeroporto só pode ser feito em Alcochete

A líder do Bloco de Esquerda vai mais longe e pede a demissão do atual juiz presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento. A dirigente bloquista afirma mesmo que não se lembra de acusações tão graves a magistrados judiciais em Portugal.

À margem de uma visita ao distrito da Guarda, Catarina Martins garantiu ainda que o novo aeroporto só pode ser feito em Alcochete e não no Montijo, como quer o Governo.

