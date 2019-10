Catarina Martins: "É muito bom chegar aqui e ver que há gente a votar"

Catarina Martins votou já passava das 10:00, na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia.

A coordenadora do Bloco de Esquerda mostrou-se satisfeita com a afluências às urnas duas horas depois destas terem aberto.

"É muito bom chegar aqui de manhã e ver que há gente a votar, é muito importante a participação e o apelo que eu faço a todas as pessoas é que não deixem de vir votar. Não deixem de vir escolher aquilo que acham que é o melhor projeto para o país".

Relativamente à taxa de abtenção, que em 2015 atingiu o recorde de 44,4%, Catarina Martins apelou mais uma vez ao voto: "que ninguém deixe de exercer o seu direito de voto, que ninguém deixe de escolher, que toda a gente possa hoje utilizar o seu poder, que é o seu voto para decidir o que é que quer para este país nos próximos quatro anos".

"A democracia precisa de toda a gente e não dispensa ninguém", acrescentou.

