Catarina Martins e Mariana Mortágua apanharam um intercidades de Lisboa para o Porto, onde tiveram a oportunidade de conhecer um revisor da CP que já é experiente nestas andanças.

Numa viagem que contou com um António Costa a bordo, a coordenadora do Bloco de Esquerda não conheceu o homónimo do primeiro-ministro.

A líder bloquista falou numa "mobilidade diferente", na qual a ferrovia passaria a ser uma opção normal e habitual, o que melhora o ambiente do país e a qualidade vida.