Quando se comemora os 40 anos do Sistema Nacional de Saúde, Catarina Martins foi à Madeira defender a saúde gratuita pública para todos. Numa região onde os social-democratas são tradicionalmente mais fortes, o Bloco de Esquerda insistiu em acabar de vez com as PPPs na Saúde e, por isso, defendeu mais investimento nos serviços hospitalares.