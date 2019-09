O discurso de campanha de Catarina Martins, em Almada, trouxe novidades. A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu que "nos impostos também se faz justiça", motivo pelo qual o BE quer baixar aqueles "que mais dizem a toda a gente", ou seja, descer o IVA da energia para os 6%.

Numa paragem já obrigatória da caravana do BE em período eleitoral, o comício na Incrível Almadense, em Almada, Catarina Martins focou-se no dossiê da energia, um tema caro ao partido, que nesta legislatura propôs a comissão de inquérito ao pagamento de rendas excessivas neste setor.