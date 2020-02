"CDS votará contra a eutanásia" porque o debate deveria "ser aberto a toda a sociedade portuguesa"

Francisco Rodrigues dos Santos disse que o CDS-PP vai votar contra a eutanásia, porque o debate deveria "ser aberto a toda a sociedade portuguesa".

"É uma irresponsabilidade e uma insensibilidade social oferecer-se a morte a pedido de um doente, quando ele não sabe, nem conhece, nem tem ao seu dispor todos os cuidados médicos necessários".

Disse ainda que este tema deveria ser amplamente discutido por todos os portugueses e não somente pelos deputados.

