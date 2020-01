Cecília Meireles: "Até Fernando Pessoa o Sr. ministro das Finanças convocou para se autoelogiar"

Cecilia Meireles, do CDS-PP disse, no seu discurso, que “o Sr. ministro das Finanças falou-nos dos vários “E” do orçamento, eu acho que se esqueceu de um: o E de “elogio”. No seu caso, de autoelogio”.

Até Fernando Pessoa o Sr. ministro das Finanças convocou para se autoelogiar", disse Cecília Meireles.

A deputada líder da bancada parlamentar do CDS considera que os autoelogios no discurso de Mário Centeno não se justificam.

Nódoa é deixar dividas para os filhos, netos e bisnetos pagarem

