"Celebração do 25 de Abril com discursos infindáveis não é estimulante"

João Soares voltou a reforçar que não é contra o 25 de Abril e lembrou os tempos em que esteve lado a lado com Salgueiro da Maia no largo do Carmo para afirmar que há formas muito mais imaginativas e adequadas de fazer a celebração do Dia da Liberdade, em tempos de pandemia.

