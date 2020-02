Chegou ao fim a primeira semana de Chicão como líder do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos cumpriu a primeira semana como novo presidente do CDS-PP. Entre problemas financeiros que o partido enfrenta e os maus resultados eleitorais, o sucessor de Assunção Cristas tem ainda que trabalhar com um grupo parlamentar que não o apoiou no congresso que o elegeu.

