Cheias no Mondego: candidaturas para apoios aos agricultores começam no fim do mês

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, anunciou, esta terça-feira, os apoios financeiros disponibilizados aos agricultores, vítimas das cheias de dezembro no Baixo Mondego. As candidaturas podem começar a ser apresentadas já no fim do mês de janeiro.

Sobre "Jornal da Uma"