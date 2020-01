"Chicão" é o mais novo presidente da história do CDS-PP

Francisco Rodrigues dos Santos, 31 anos, conquistou a maioria dos congressistas em Aveiro, com a promessa de devolver a identidade ao partido e lançar as bases para uma nova maioria de direita em 2023. O novo presidente diz que o CDS-PP tem um papel insubstituível no país e aposta em combater a esquerda e o socialismo em Portugal.

Sobre "Jornal das 8"