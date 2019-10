Comissão Política apoia recandidatura de Rui Rio, que se mantém em silêncio

Rui Rio mantém se em silêncio quanto ao futuro, depois de a Comissão Política do PSD o ter incentivado a recandidatar se à liderança do partido.

O Conselho Nacional vai acontecer no final do mês ou início do próximo para decidir as datas das diretas e do congresso, mas o secretário geral do partido garante que os últimos acontecimentos não interferem no calendário.

