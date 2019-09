A presidente do CDS-PP desvalorizou, este domingo, as sondagens e disse que quem vota no seu partido tem o voto "seguro" para um "alternativa de centro e de direita em Portugal".

A líder do CDS-PP falava aos jornalistas, na Guarda, durante uma visita à Feira Farta, um evento anual que reúne cerca de 420 produtores e tem como objetivo valorizar o mundo rural e divulgar os produtos locais.

Cristas disse ter encontrado na Guarda "muitas pessoas" que lhe disseram que vão votar no CDS-PP, por isso pediu que levassem as propostas e que as entregassem a "alguém que esteja indeciso", porque o partido precisa "de todos os votos".