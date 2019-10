O conselho nacional do CDS reuniu esta noite. Embora sem candidatos assumidos, as vozes mais críticas, mas também os rostos da continuidade começam a posicionar-se para concorrer à liderança centrista, que vai substituir a atual presidente, Assunção Cristas. A escolha será feita no próximo congresso do partido, marcado para janeiro do próximo ano.

Até à data do congresso, Assunção Cristas vai manter o mandato no Parlamento.