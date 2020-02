Congresso do PSD será encerrado daqui a pouco com o discurso de Rui Rio. À chegada esta manhã, Paulo Rangel espera que seja um discurso que defina e apresente uma visão para o país neste novo ciclo politico. Quanto aos opositores de Rui Rio, nas diretas do partido, Luís Montenegro, desvaloriza criticas de que esteja a criar instabilidade no partido e Miguel Pinto Luz pede unidade para ao PSD enfrentar as próximas batalhas eleitorais com sucesso